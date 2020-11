100 Aarbechtsplazen, déi doduercher zu Colmer-Bierg betraff sinn, sollen op aner Sitten am Land affektéiert ginn.

Dat wär néideg, well d'Produktiounsunitéit vun de sougenannten „Pneus à faible volume“ op aner europäesch Sitte verlagert gëtt, dat ënnert anerem och op den neie Sitte zu Diddeleng. Dës Plazen hätte besser Capacitéiten a Ressourcen.

D'Gewerkschaften OGBL an LCGB bedaueren dës Re-Lokalisatioun an d'Ausland, ma hunn elo zesumme mat der Direktioun vu Goodyear de Projet vun engem „plan de maintien dans l'emploi“ lancéiert. D'Zil wier et, déi néideg Accompagnement-Mesuren esou séier wéi méiglech festzeleeën an och de Prozess vun der Re-Lokalisatioun bannent 12-18 Méint ofzeschléissen.