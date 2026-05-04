Op der N26Automobilist kritt Fielswand ze paken a lant mat sengem Auto um Daach

Op der N26 a virdrun op der RN01 koum et e Méindeg am spéiden Nomëtteg zu Accidenter mat Blesséierten.
Update: 04.05.2026 20:01
Géint 18 Auer huet en Automobilist op der N26 beim Schumannseck aus bis ewell onklore Grënn d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer. Hie krut eng Fielswand ze paken an huet sech dunn op d'Kopp gedréit. Den Auto ass kuerz drop um Dag leie bliwwen.

Wéinst de Rettungsaarbechte gouf d'Strooss op dëser Plaz dann och gespaart. De Chauffeur koum mat der Ambulanz an d'Spidol.

E Méindeg am Nomëtteg koum et dann um kuerz viru 16 Auer zu engem Accident tëscht engem Auto an engem Moto, do op der RN07 tëscht dem Potaschbierg a Gréiwemaacher. Dat mellt de CGDIS a sengem Bulletin. Eng Persoun gouf hei blesséiert. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vu Mertert.

