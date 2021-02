Am RTL-Interview huet d'Presidentin vun der Fedil d'Asiicht, déi d'Deputéiert kréie sollen, „idiotesch a kontraproduktiv“ genannt.

E Freideg de Mëtteg kréien d'Deputéiert an der Mediekommissioun vun der Chamber en Abléck an de Concessiounsvertrag tëscht dem Staat, RTL Group, CLT-UFA a Bertelsmann. De Premier a Medieminister Xavier Bettel kënnt an d'Kommissioun, fir mat de Volleksvertrieder iwwert den Arrêt vun der Cour administrative ze schwätzen.

Der Michèle Detaille no géing et kee Sënn maachen, esou Informatiounen u Parlamentarier ze ginn, déi absolut keng Anung hätten. An dës Aussoe suergen zanter e Freideg de Moie fir vill Reaktiounen, notamment ënnert den Deputéierten.

De fréiere Chamberpresident an LSAP-Deputéierte Mars di Bartolomeo seet sech erféiert iwwert der Fedil-Presidentin hir Aussoen a Saachen Transparenz. Ugefaange mat hirer Meenung, datt et Transparenz nëmmen an Diktature géif.

"Just well ee sech deemools als Deputéiert inkompetent gefillt huet, sollt een dat net op anerer projezéieren, déi eng anstänneg Aarbecht maachen!", twittert den Deputéierte vun de Piraten, de Sven Clement. An engem Communiqué soe sech d'Piraten carrement entsat iwwert d'Aussoen am Interview. Et géif een hoffen, datt der Madame Detaille hir Aussoen net d'Vue vun engem ganzen Industrie-Secteur zu Lëtzebuerg erëmspigelt. Hiert Verständnis vun Demokratie wier all Zäit en anert.

"Wann Chamber hiert Kontrollrecht géint iwwer der Regierung ausüübt, ass dat net "idiotesch a kontraproduktiv", mä ass dat hir Aufgab. Kontraproduktiv si par contre der Madame Detaille hir Aussoen", mengt den CSV-Deputéierte Laurent Mosar.

An de Marc Spautz vun der CSV freet sech op dat do d'Meenung vun der Madamm Detaille oder vun der ganzer Fedil ass. Wéi stelle sech déi aner Conseilsmemberen zu der Ausso, déi eng Attack op den Etat de Droit an de Sozialdialog wier.

DP huet op Grond vum Arrêt vum Verwaltungsgeriicht eng Motioun deposéiert. Mir froen eis firwat?

D’CSV fuerdert 1 zu 1 déi direkt Ëmsëtzung vum Arrêt vun der Cour administrative iwwer d’Zougänglechkeet zu Kontrakter! Mir fuerden de strikte Respekt vum Rechtsstaat! — CSV (@CSV_news) January 28, 2021

D'Porte-Parole vun déi Lénk, Carole Thoma notéiert hirersäits op de soziale Medien, et kéint een der Mme Detaille just fir Éierlechkeet Merci soen. Neoliberalismus a fräie Maart wieren net automatesch Demokratie, mä dacks de Contraire.

