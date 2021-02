E Freideg ass d'Presidentin vun der Fedil eis Invitée vun der Redaktioun.

D’Industrie kënnt verhältnisméisseg relativ gutt duerch d’Corona-Kris. Genee ewéi déi aner Firmen, sinn déi industriell Firmen awer och mat de groussen Ongewëssheeten a Komplexitéite konfrontéiert. Mee och mat neien Opportunitéiten.

Doriwwer schwätze mer e Freideg de Moie mat der Presidentin vun der Fedil, der Federatioun vun der Lëtzebuerger Industrie. Mat der Invitée vun der Redaktioun Michèle Detaille kucke mer och, wéi d’EU oder Lëtzebuerg sech kann reindustrialiséieren.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

