Wéi et heescht, wären awer soss keng positiv Fäll gemellt ginn.

Am Prisong zu Schraasseg gouf et dës Woch fir d'éischte Kéier e Coronafall bei engem Detenu, de Recht vun den Tester war awer negativ. Dat sot den Direkter vun der Prisongsverwaltung Serge Legil e Samschdeg den Owend dem Wort géigeniwwer, nodeems en d'éischt an enger Emissioun um 100,7 vun deem Fall geschwat hat.

Et war deen éischte Fall am Prisong selwer zanter dem Ufank vun der Pandemie. Leit, déi am leschte Joer nei op Schraasseg komm sinn, koumen ëmmer d'éischt an eng Quarantän. Hei wieren et 15 positiv Fäll ginn, déi doduerch awer ni a Kontakt mam Recht vun der Prisongspopulatioun komm wieren.