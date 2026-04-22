Um Mëttwochowend ass de Ball net nëmmen an der Coupe de Luxembourg gerullt, och op den internationalen Terraine gouf gespillt. An Däitschland huet sech den FC Bayern mat engem 2:0-Succès zu Leverkusen als éischt Ekipp fir d'Finall vum DFB-Pokal zu Berlin qualifizéiert. An England gëtt et donieft en neien Tabelleleader, nodeems sech Manchester City mat 1:0 zu Burnley duerchsetze konnt. Burnley steet domat no Wolverhampton och schonn als zweeten Ofsteiger fest. Fir den FC Barcelona gouf et dann nach eng knapp 1:0-Victoire, duerch déi ee weider bescht Chancen op de Championstitel huet.
Leverkusen - Bayern 0:2
0:1 Kane (22'), 0:2 Diaz (90+3')
Den FC Bayern huet sech mat engem knappen awer héich verdéngten 1:0-Succès zu Leverkusen eng Plaz an der Finall vun der Coupe geséchert. No enger dominanter éischter Hallschent war et duerch e Gol vum Harry Kane an d'Paus gaangen. An der zweeter Hallschent huet Leverkusen dann och ëmmer mol nees offensiv e Wuert matgeschwat, ma dat sollt um Enn awer net duergoen, fir de souveräne Bayern e Been ze stellen. Mam 2:0 duerch de Luis Diaz war dann den Deckel drop. Fir d'Münchener ass den Triple dës Saison also weiderhi méiglech. En Donneschdeg decidéiert sech, ob et an der Finall zu Berlin géint den SC Freiburg oder VfB Stuttgart geet.
Burnley - Manchester City 0:1
0:1 Haaland (5')
Manchester City ass no enger 1:0-Victoire beim FC Burnley neien Tabelleleader an der Premier League. Den Erling Haaland hat City mat engem fréie Gol schonn no fënnef Minutten a Féierung bruecht. Och duerno huet sech de Gaascht aus Manchester dominant gewisen an huet d'Spill kontrolléiert. D'Lokalekipp hat nach eemol alles erageheit, fir en 1:1 ze markéieren, konnt géint den alles an allem dominante Géigner awer keng Reaktioun méi weisen a muss duerch d'Defaite um Enn de Wee an déi zweet englesch Liga untrieden.
PSG - Nantes 3:0
1:0 Kvaratskhelia (13'), 2:0 Doué (37'), 3:0 Kvaratskhelia (50')
E Mëttwoch den Owend gouf an der Ligue 1 en Nodrosmatch gespillt. De PSG huet dobäi seng Plaz als Tabelleleader duerch eng 3:0-Victoire géint Nantes gefestegt a bleift mat véier Punkte virum Zweete vum RC Lens. De ganze Match iwwer war de PSG déi besser Ekipp, och wann Nantes vereenzelt gutt Méiglechkeeten op en eegene Gol hat. Um Enn hunn awer zwee Goler vum Khvicha Kvaratskhelia an ee vum Desiré Doué den Ënnerscheed gemaach. Am Championnat bleiwen nach véier Spilldeeg ze spillen.
Elche - Atlético Madrid 3:2
0:1 Gonzalez (10'), 1:1 Affengruber (18'), 2:1 Silva (33'), 2:2 Gonzalez (34'), 3:2 Silva (75')
Barcelona - Celta Vigo 1:0
1:0 Yamal (40')
Den FC Barcelona bleift weider um Wee Richtung Championstitel. E Mëttwoch den Owend konnte sech d'Katalanen doheem mat 1:0 géint Celta Vigo duerchsetzen a bleiwen deemno néng Punkte virum Verfollger Real Madrid. En Eelefmetergol vum Lamine Yamal kuerz virun der Paus huet hei um Enn den Ënnerscheed gemaach. Eenzeg schlecht Nouvelle fir d'Ekipp vum FC Barcelona ass op dësem Owend eng potenziell Blessure vun hirem jonke Superstar. Nodeems de Lamine Yamal säin Eelefmeter erageschoss hat, ass hie mam medezinesche Personal vum Terrain gehumpelt.
