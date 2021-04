D’Handwierkerfederatioun schléit Alarm. Am Bausecteur géif et eng Penurie u Matières Premièren, a vun där wiere sämtlech Corps de métier betraff!

Vun Holz iwwer Stol bis bei de Granit – un allem géing et feelen, d’Regaler vun de Fournisseure wieren eidel, an domat verbonne hätt een elo eng akut Präishausse, déi d’Betriber an dësen Zäiten net eleng kéinte packen. An engem Bréif un de Bauteminister ginn elo Mesurë gefrot, déi d’Handwierk sou séier wéi méiglech kënnen entlaaschten.

Den Henri Daubenfeld ass Daachdecker a Blechschléier, an ewell 37 Joer am Handwierk. Si géifen Diech maachen, kéinten awer nëmmen esou laang schaffen, wéi nach Material do wier. Dat do hate mer nach ni, seet de Chef, a wat soss am Iwwerfloss bei de Fournisseure geleeën hätt, kréichen och déi net méi erbäi.

“Et feelt un allem, mir hu keen Holz méi, keng Leeën, näischt méi. Et ass näischt méi do! Fir d’Wärmedämmungen ass näischt méi do, keng USB-Placken, d’Charpentiere sëtzen um Dréchnen, déi hunn och guer näischt méi. Keng Anung wéi dat dote weider geet, keng Anung.”

Virun allem d’Holz géif exportéiert a da géinge mir et dono fir méi deier zréckkafen. De Bau boomt, jo, mä laang dann och net méi, bei dëser Situatioun, sou dem Mann vum Terrain säi Pronostic. China wier mat am Spill, an do huet hie Recht! De Patrick Koehnen vun der Handwierkerfederatioun confirméiert d’Penurie vu Material an erkläert d’Ursaachen niewent der sanitärer Kris.

“Op där anerer Säit hu mer zwee Marchéen, déi explodéieren. Dat ass China an Amerika, dohinner gëtt ganz vill Holz exportéiert, do gëtt en aneren, bessere Präis bezuelt. Wa mer hei 200 Euro de Kubikmeter bezuelen, bezuelen d’Amerikaner der 600. An et gëtt och ganz vill Stol a China exportéiert. Dat ass e Problem: China hat jo Fabricken zougemaach a bis déi erëm kënne funktionéieren, brauch dat eng gewëssen Ulafzäit”

De Bréif un de Minister Bausch wier eraus. Well nämlech d’Betriber déi enorm Präishaussen elo net méi géinge packen, gëtt fir d’Marchés Publics eng Révision des prix gefrot, an

“wann d’Betriber hiert Material kréien, mussen d‘Delaie fir d’Marchéë kënnen z’exekutéieren, verlängert ginn. Et ginn och Penalitéiten, wann een de Marché net kann am Delai realiséieren, déi mussen och ausgesat ginn.”

Sämtlech Corps de Métier wiere betraff! An un där Situatioun wier d’Politik mat Schold, fënnt den Handwierker Henri Daubenfeld.

“Et gëtt ze grouss opgeriicht an déi, déi do sëtzen, wëssen net, wat dobausse leeft. Déi dobausse gesinn dat all Dag! An dat ass e grousse Problem! Eis Politiker, déi gesinn dass d’Camionnette nach lafen, mä dass d’Leit sech Gedanke maachen, wéi se iwwert d’Ronne kommen, dat gesäit kee vun deenen”