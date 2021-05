Datt d'Sécherheet an der Stad ee vun de kommunale Wal-Sujete 2023 wäert ginn, schéngt kloer.

Opposéiert sti sech lo ewell d'Meenungen iwwert den Asaz vun private Gardiennage-Firmen tëscht dem Stater DP-CSV-Schäfferot an dem Policeminister Henri Kox géintiwwer.

Sécherheet an der Stad/Reportage Roy Grotz

Lo läit e rezent schrëftlecht Dokument um Dësch, dat sécher wäert d'Diskussioune weider dynamiséieren - e Pabeier, dat d'Police a 5 Ministèren iwwert d'Drogekriminalitéit verfaasst hunn a bis dato nach net publizéiert gouf.

Dës "Note interministérielle" läit RTL vir.

Dat wäert fir Diskussioune suergen, ëmsou méi et wuel héich Beamten waren, déi dës Pièce verfaasst hunn an opweisen, wou d'Probleemer a punkto Sécherheet an Drogekriminalitéit leien. Déi politesch Appreciatioune wäerten net op sech waarde loossen.

Sou gëtt bei den aktuelle Probleemer, déi et absënns am Stater Garer Quartier ginn, festgestallt, datt d'Stad eng besonnesch attraktiv Plaz ass, fir verbueden Drogen ze verkafen, och wieren d'Kapazitéite vum Drogen-Accueil Zenter Abrigado iwwerlaascht an e Suivi an der Police-Aarbecht géif dacks feelen, well zum Beispill eng Ausweisung vu Persounen, déi Droge bei sech haten, duerch eng sëllegen Enjeuen net ka geschéien.

Och weist d'Police drop hin, datt et keng adequat Raim an de Spideeler ginn, fir déi sougenannt Droge-Bodypackers en Charge ze huelen, Leit also, déi Drogen a Plastiks-Säckelcher ofgeschléckt hunn an am Kierper hunn. Aktuell zum Beispill ass d'Plaz, wou dës Leit am CHL hibruecht ginn, um selwechte Stack wéi d'Covid-Statioun.

D'Stater Gemeng kritt an der interministerieller Nott och de béise Fanger gemaach; sou heescht et, datt d'sozial Accueil-Strukturen anescht misste lokaliséiert ginn, och missten d'ëffentlech Plazen anescht ugeluecht an urbaniséiert ginn, Stéchwierder: méi hell a manner Plaze fir Stoppe fir Drogen ze schafen. Da misst op de Konzept vum Housing-First gesat ginn a méi kleng, dezentral Strukture missten fir Drogekranker geschafe ginn - och géif de Santésministère zanter iwwer engem Joer lo op eng Äntwert vun der Stater Gemeng zu genee dëse Punkte waarden.

Eng vun de Conclusiounen an der Nott ass, datt et un der aktueller Situatioun net ee Schëllegen gëtt:

La présente note montre la complexité de la problématique et la multitude d’acteurs engagés intervenant à différents niveaux et à différents stades du processus. Les solutions à apporter devront aller de la prévention de la toxicomanie, à l’encadrement des personnes vulnérables et à la répression des infractions. Il serait réducteur d’attribuer la responsabilité de la recherche de solution à un seul acteur. Seule une approche holistique engageant les différents intervenants sur les plans relevant de leur mission permettra d’accompagner ce phénomène et d’en réduire les retombées néfastes.

An och wann et net deen eenzege Schëllege gëtt. D'Auteure vun der Nott, also och d'Police, soen, datt konkret misst un enger Léisung geschafft ginn - e Wäissbuch soll d'Zil sinn.

Or, la situation est telle qu’elle continue à préoccuper les citoyens et les autorités.

Afin d’aborder la problématique dans sa globalité et en profondeur, il serait indispensable de créer un groupe de travail spécifique réunissant les différents acteurs dans le but d’élaborer ensemble un véritable livre blanc qui abordera tous les aspects de cette situation et proposera une roadmap cautionnée et portée par tous les acteurs concernés et dotée des ressources humaines et financières requises.

Sou wäit sou gutt - op d'mannst hu sech d'Ministèren an d'Police beienee gesat, fir de Sécherheetsprobleem faktuell unzegoen - iwwert d'Presenz vun de private Sécherheetsfirmen op der Stater Gare an zu Bouneweg fält net ee Wuert.

Vum President vun der Chamberjustizkommissioun Charel Margue krute mer zougeséchert, datt d'Nott wäert diskutéiert a verdéift ginn - ob dat an enger Consultatiounsdebatt de Fall ass, wier awer nach net kloer - allemol ass sécher, datt de komplexe Sujet Sécherheet mat direkte Repercussiounen och op d'Asylrecht an den Ëmgang mat Leit, déi an esou engem Statut sinn, wäert op der politescher Agenda sinn.