RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Spray Tanning amplaz Sonn oder SolariumSéier brong – mee wéi gesond ass et wierklech?

Loïc Juchem
De Solarium verléiert ëmmer méi u Popularitéit, och wéinst de Warnunge vun der Weltgesondheetsorganisatioun.
Update: 30.04.2026 20:00
Ass Spray Tanning eng méi gesond Alternativ zum Solarium?
De Loïc Juchem ass där Fro nogaangen.

Viru 16 Joer huet d’Marta scho "Spray Tanning" zu Lëtzebuerg ugebueden, elo mécht si mat engem neie Studio op der Stater Gare nees op sech opmierksam. An nëmme zéng Minutte soll ee brong ginn, dat soll bis zu zéng Deeg halen. Fir vill Leit ass dat eng praktesch Alternativ zur Sonn – ganz ouni UV-Stralung.

D'Risike vun natierlecher Sonn an och vum Solarium sinn nämlech kloer. “ Es gibt keine gesunde Bräune. Da bräune een eine Reaktion auf Hautschädigung ist!” erkläert d’Dermatologin Dr. Meyer. Laut hir soll ee sech dofir ëmmer gutt schützen, mat héijem Sonneschutz an enger kontrolléierter Expositioun an der Sonn.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am Verglach dozou gëtt Spray Tanning aktuell als méi sécher agestuuft. “Zum aktuellen Zeitpunkt wäre es eine deutlech sichere Alternative, im Vergläich zu Sonne oder Solarium, weil keine UV-Stralung beteilegt ist!” seet d'Doktesch. De Wierkstoff DHA reagéiert nëmme mat der ieweschter Hautschicht a suergt esou dofir, datt mir bem Spray Tanning brong ginn.

Trotzdeem ass och dës Method net komplett ouni Risiko. Et ass nach net genuch erfuerscht, wéi sech d'Inhalatioun vum Produit op d'Longen auswierkt, an net jidderee verdréit d'Inhaltsstoffer. Si recommandéiert dohier eng Mask wärend enger Seance unzedinn. De ganzer Kierper ze fierwe kascht iwwregens ëm 45 Euro. Och wichteg: de kënschtlechen Teint schützt net géint d'Sonn – Sonnecrème bleift also trotzdeem e Must.

De Solarium verléiert ëmmer méi u Popularitéit, och wéinst de Warnunge vun der Weltgesondheetsorganisatioun. Amplaz dovu gewannen Alternativen ewéi Spray Tanning u Bedeitung – mee och hei gëllt: d'Hautgesondheet soll ëmmer am Mëttelpunkt stoen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.