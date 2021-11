En Onbekannten huet kuerz virun 11 Auer e Liewensmëttelbuttek an der Rue du commerce iwwerfall.

En huet eng Employée dozou gezwongen him d'Suen aus der Keess ze ginn. An ass mat de Suen ze Fouss a Richtung Rue de la Gendarmerie / Rue Joseph Moscardo geflücht.

Den Täter war ongeféier 1m85 grouss, vun däischterer Hautfaarf a war ganz schwaarz ugedoen.

Dräi Täter no versichtem Abroch gestallt

An der Nuecht op e Méindeg gouf kuerz virun 2 Auer e versichten Abroch an engem Haus zu Zolwer an der Rue des Cerisiers gemellt. Am Laf vun den Ermëttlunge konnte méi spéit dräi presuméiert Täter gestallt ginn. Déi weider Enquête huet dann erginn, datt géint déi dräi en dréngende Verdacht besteet, op d'mannst zwee weider Abréch zu Déifferdeng an zu Belval souwéi ee weidere versichten Abroch zu Déifferdeng begaangen ze hunn.

Op Uerder vum Parquet gouf eng Persoun festgeholl an e Méindeg dem Untersuchungsriichter virgefouert, deen d'Iwwerféierung op Schraasseg vum Mann ordonéiert huet.

Déi zwee aner, déi nach mannerjäreg sinn, goufe virop am Departement UNISEC vun der sozialpedagogescher staatlecher Erzéiungsanstalt zu Dräibuer ënnerbruecht.