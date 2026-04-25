RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Rebellioun zu Réiden op der AtertEng Fra huet e puer Poliziste blesséiert, nodeems se randaléiert a ronderëm sech gespaut hat

Andy Brücker
D'Fra huet musse verhaft ginn an hat e Freideg Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.
Update: 25.04.2026 12:08
© Laurent Weber

En Donneschdeg den Owend krut d'Police géint 18 Auer eng Fra gemellt, déi zu Réiden géif iwwert d'Strooss lafen an do Autoe géif stoppen, déi laanscht fueren. Domadder awer net genuch... si huet dann och nach op d'Autoen ageschloen an op se gespaut.

Net iwwerraschend war d'Fra dann och net wierklech kooperativ, wéi d'Polizisten op der Plaz ukomm sinn. D'Fra hat nawell e bëssen eppes iwwert den Duuscht gedronk. Well se eng Gefor fir sech an anerer duergestallt huet, gouf decidéiert se mat an den Passagearrest ze huelen, dat nodeems se medezinesch kontrolléiert gouf.

Well se weiderhin randaléiert hat, goufen dann och direkt e puer Policebeamte blesséiert. Si gouf verhaft an hat e Freideg de Moie Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.

Am meeschte gelies
Mam Zuch dohin, mam Vëlo zréck
Kleng Iwwerraschunge bei Visitt vu groussherzoglecher Koppel am Minett
Video
Fotoen
5
CGDIS
50 Pompjeeë bei Vegetatiounsbrand zu Esch-Sauer am Asaz, 9 Blesséierter bei 6 Verkéiersaccidenter
Affär Wilmes
"Et ass eng Expertise, déi een net kann akzeptéieren an déi nach eng Kéier muss gemaach ginn”
Video
Audio
Wien huet eppes gesinn?
Zeienopruff no Accident mat Farerflucht zu Beetebuerg
Fürerschäi gouf agezunn
Chauffer baut Accident a schléift hannert dem Steier an
Weider News
Rettungshelikopter am Asaz
Kollisioun tëscht Auto a Moto op der Haaptstrooss zu Hengescht - Ee Blesséierten
Wiederphenomen "El Niño"
Wat bedeit de méigleche Super-Event 2026 fir Lëtzebuerg?
2
Fotogalerien
Ganz vill Leit hu sech op Esch deplacéiert, fir bei der Joyeuse Entrée vun der groussherzoglecher Koppel dobäi ze sinn
Fotoen
Feierlech Assermentatioun zu Walfer
Feierlech Vereedegung zu Walfer
Lëtzebuerger Arméi zielt 42 nei Zaldoten an hire Reien
Audio
Fotoen
0
Schonn zwee vun dräi Recourse verworf
De Bau vum Bierdener Wandrad réckelt méi no
Audio
6
SAMU am Asaz
Accident op der Streck tëscht Ierpeldeng an Draufelt
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.