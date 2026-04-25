En Donneschdeg den Owend krut d'Police géint 18 Auer eng Fra gemellt, déi zu Réiden géif iwwert d'Strooss lafen an do Autoe géif stoppen, déi laanscht fueren. Domadder awer net genuch... si huet dann och nach op d'Autoen ageschloen an op se gespaut.
Net iwwerraschend war d'Fra dann och net wierklech kooperativ, wéi d'Polizisten op der Plaz ukomm sinn. D'Fra hat nawell e bëssen eppes iwwert den Duuscht gedronk. Well se eng Gefor fir sech an anerer duergestallt huet, gouf decidéiert se mat an den Passagearrest ze huelen, dat nodeems se medezinesch kontrolléiert gouf.
Well se weiderhin randaléiert hat, goufen dann och direkt e puer Policebeamte blesséiert. Si gouf verhaft an hat e Freideg de Moie Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.