E Freideg an de fréie Moiesstonnen, géint 2:30 Auer, gouf d'Police alarméiert, well en Abriecher zu Wëlwerwolz aktiv war. En hat mat enger Täscheluucht an en Eefamilljenhaus an der Cité Penscherbierg geliicht, gouf do awer vun enger Awunnerin iwwerrascht an ass geflücht.
D'Police ass direkt op d'Plaz gefuer an huet dunn och an der Strooss "Am Duerf" gesinn, dass d'Fënster vun engem Haus futti geschloe gouf. Am Haus selwer konnten d'Beamten de presuméierten Abriecher untreffen. Bei der Kontroll sollt sech erausstellen, dass e Geschier bei sech hat, grad ewéi Boergeld. De presuméierten Abriecher gouf verhaft an hat Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.