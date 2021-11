Wéi d'Aféierung vum CovidCheck an de Betriber nach fräiwëlleg war, waren d'Gewerkschaften absolut dogéint.

Gewerkschaften a Patronat begréissen 3G a Betriber / Reportage Diana Hoffmann

Elo gëtt en obligatoresch an op eemol steet een där Saach positiv vis-à-vis. Wouhier dee Sënneswandel an ass ee sech elo dann elo schonns an alle Punkte mat der Regierung eens ginn? D'Diana Hoffmann huet bei de Gewerkschaften awer och bei der Union des Entreprises nogefrot.

Den Dialog tëscht de Gewerkschaften an der Regierung hätt dës Kéier besser geklappt. Virun allem wiere si agebonne ginn. D'Konditioune wieren elo anerer, seet den LCGB-President Patrick Dury.

"Mir hunn elo emol bis Mëtt/Enn Januar Zäit, fir eis ze organiséieren. Dann ass et esou, datt d'Regierung gesot huet, datt den RGPD ofgeännert gëtt. Datt d'Leit kënnen dem Patron op fräiwëlleger Basis den Impfstatus matdeelen. Déi, déi elo geimpft ginn, mussen dann net méi all Dag kontrolléiert ginn."

Virdrun hätt d’Regierung déi waarm Gromper, ebe fir Mesuren en Place ze sëtzen, einfach un d’Sozialpartner weiderginn, seet d’Presidentin vum OGBL, d’Nora Back. Elo ass dëst anescht.

"Elo huet d'Regierung eng Verantwortung geholl an Decisioune geholl, déi och am private Beräich wäerte gëllen. A wichteg ass, déi gëlle virum Aarbechtsberäich. Sou dass mer elo e bëssi Ulafzäit hunn, fir doriwwer ze diskutéieren, wéi et elo wierklech soll an der Aarbechtswelt ëmgesat ginn."

Am Januar sollen déi nei Mesuren a Kraaft trieden. Bis dohi bleiwen nach e puer Saachen ze klären, zum Beispill d’Sanktiounen, wann een de CovidCheck verweigert. Just an der Fonciton publique ginn et fir dee Fall scho Mesuren, esou de President vun der CGFP, de Romain Wolff.

"An der Fonction publique, do ass et kloer, do verléiert een en 30stel vu senger Paie, allkéiers, wann een net op senger Aarbechtsplaz optaucht. Et gëtt awer och d'Méiglechkeet, Congé ze huelen."

Eens ass ee sech bei de Sozialpartner awer iwwert d'Fuerderung, datt kee Salarié däerf entlooss ginn, wann en de CovidCheck net mécht. Wien d’Käschte vun den deeglechen Tester muss droen, ass nach net kloer. Den OGBL schwätzt sech fir gratis-Tester aus, den LCGB dogéint, an ass domat op enger Linn mat der Union des Entreprises der UEL. Den Direkter, de Jean-Paul Olinger, gesäit d'Annonce vum 3G-System an de Betriber positiv.

"Mir sinn der Meenung, dass et eng gutt Mesure ass, soulaang se eben um Terrain praktesch ëmsetzbar ass. Dofir hu mer dann och elo weider Demandë gehat, déi mer dann zesumme wäerten diskutéieren. Notamment, wat domat ass, fir d'Identitéit ze froen, fir Abuse kënnen ze vermeiden. Mee wéi ass et awer och, fir den Impfstatus vun de Salariéë kënnen op fräiwëlleger Basis ze dokumentéieren?"

Um 17 Auer den Owend hate Gewerkschaften a Patronat dann nach eng Reunioun mat der Regierung, an där nach e puer Punkte sollte clarifiéiert ginn.