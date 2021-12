Kuerz virun 18 Auer huet en onbekannten Täter an engem Buttek an der Avenue de la Liberté den Employé vun hannen attackéiert.

Doropshin huet hien den Employé mat enger Schosswaff bedrot an opgefuerdert him d'Suen aus der Keess ze ginn. Dës huet hien an säi Rucksak gestach an ass zu Fouss a Richtung Park Gerlach geflücht.

D'Täterbeschreiwung vun der Police: "Dunkelhäutige Mannsperson von schlanker Statur, ca. 1m80/85 gross, sprach französisch"