Den Uruff kënnt vun enger "+352"-Nummer, op där awer Englesch geschwat gëtt.

D'Stëmm, déi e bësse ewéi e Roboter kléngt, behaapt, datt et verdächteg Aktivitéiten um Compte vun der Bank gëtt. Hei gëllt et opzepassen an esou Leit keng wichteg Informatioune matzedeelen. Am Zweiwelsfall ass et dann ëmmer nach am Beschten, selwer Kontakt mat der eegener Bank opzehuelen.