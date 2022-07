Afin d'obtenir une première expérience professionnelle, l'Agence spatiale européenne (ESA) propose à 19 étudiants du Luxembourg de faire un stage au sein de l’ESA. Ces stages sont proposés dans le cadre du Luxembourg Young Graduate Trainee (LYGT) programme en 2022. L'Agence spatiale luxembourgeoise (LSA) soutient activement les étudiants dans leur transition de l'enseignement à un emploi à temps plein dans l'industrie spatiale grâce à un programme de formation dédié. Ouvrir les portes du spatial aux talents du Luxembourg Le développement de talents est un élément clé pour le secteur spatial. Chaque année, le programme Luxembourg Young Graduate Trainee (LuxYGT) offre un large éventail de stages au sein de l’ESA, réservés aux étudiants luxembourgeois. Italie, Pays-Bas, Allemagne, Belgique … Les stages, d’une durée de 2 ans, se déroulent dans différents centres de l'ESA et sont l’occasion de faire l’expérience de l’international, dans un environnement multiculturel et dynamique. Les stages permettent aux candidats retenus d'acquérir une précieuse première expérience dans le domaine spatial, facilitant ainsi par la suite leur transition vers le monde du travail. Ces stages touchent à des disciplines extrêmement variées allant de l’intelligence artificielle à la robotique en passant par l’analyse de données ou la cybersécurité. L'appel à candidatures est ouvert Les 19 offres disponibles cette année sont consultables sur le site de la LSA, et l’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 24 juillet 2022. Les entretiens auront lieu entre le 15 août et le 15 septembre, pour une date de début de stage le 1er novembre 2022, ou le 1er février 2023. Le programme est ouvert aux étudiants de nationalité luxembourgeoise ou ayant une résidence permanente au Luxembourg, et qui ont obtenu leur diplôme (niveau Master) au cours des deux dernières années. Les étudiants en dernière année de Master peuvent également postuler au programme et peuvent être sélectionnés à condition d'avoir obtenu la qualification requise à la date de début du stage à l'ESA. Plus d’informations en ce qui concerne les offres de stage disponibles, les conditions de stage ainsi que les documents à remettre pour postuler, sont disponibles sur le site de la LSA.