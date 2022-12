Dat geet aus enger rezenter Ëmfro vun der online Job-Bourse Jobs.lu ervir.

Weider Grënn fir Lëtzebuerg ze verloossen, ass fir déi befrote Salariéen och de Manktem u Possibilitéiten, fir am Homeoffice ze schaffen, sou wéi och e Réckgang vun der Attraktivitéit vum Salaire. Gläichzäiteg ass d'Pai fir 6 vun 10 Salariéen awer och en entscheedende Grond, fir op Lëtzebuerg schaffen ze kommen.

Luxembourg, le 8 décembre 2022 — L'évolution de l'attractivité du Luxembourg vis-à-vis des talents est un enjeu de taille. Si l'économie nationale s'inscrit toujours dans une dynamique positive, ce sont les difficultés à attirer les talents qui constituent le principal frein au développement des entreprises. Dans ce contexte, quels sont les principaux atouts du Luxembourg aux yeux des travailleurs et candidats ? Qu'est-ce qui les invite à poursuivre leur carrière au Grand-Duché ou, au contraire, quels sont les facteurs susceptibles de leur faire quitter le Luxembourg et d'envisager une autre voie professionnelle ?

Ces questions, au cœur de l'actualité relative à l'évolution du marché du travail, ont été soumises par le portail jobs.lu à un panel de 950 utilisateurs de sa plateforme dans le cadre d'une récente enquête relative aux pratiques de recrutement et à leurs évolutions.

Six salariés sur dix restent au Luxembourg pour le salaire

Le sondage invitait notamment les participants à citer la principale raison qui les pousse aujourd'hui à poursuivre leur carrière au Luxembourg dans les années à venir.

Pour 6 salariés sur 10, c'est l'attractivité salariale qui demeure la principale raison de rester au Luxembourg.

Près d'un salarié sur cinq (18%) entend rester au Luxembourg pour les opportunités de carrière qu'offre le pays.

Enfin, 1 salarié sur 10 (9%) cite l'environnement international que propose le Grand-Duché comme principale raison d'y poursuivre sa carrière.

Les limites liées au télétravail, un frein pour 16% des répondants

Si le sondage a souhaité connaître les raisons qui incitent les salariés luxembourgeois à rester, il leur a aussi demandé, à l'inverse, ce qui pourrait les inciter à partir.

A ce niveau, le temps de trajet entre le domicile et le bureau est évoqué comme la principale raison d'envisager une carrière en dehors du Luxembourg pour 4 salariés sur 10 (39%). La baisse d'attractivité salariale est évoquée comme principale raison de partir par 35% des répondants. Les limitations de la possibilité de télétravailler sont ensuite évoquées par 16% des répondants.

« Ces réponses offrent des indicateurs intéressants aux recruteurs autant qu'elles permettent de mieux appréhender les enjeux nationaux en matière d'attractivité des talents, commente Arthur Meulman, directeur général de jobs.lu. Si l'on n'en parle beaucoup depuis la levée des mesures sanitaires, les limites liées aux possibilités de télétravailler, notamment en raison des règles fiscales ou relatives à la sécurité sociale auxquelles sont soumis les travailleurs frontaliers, ne sont pas le principal frein à l'attractivité des talents. On découvre que la préservation de l'attractivité salariale et la réduction des temps de trajet constituent des enjeux plus importants encore. »

Il est intéressant de noter que 65% des répondants à ce sondage travaillent sur site à temps plein, et 31% en mode hybride, profitant de la possibilité de télétravailler. 3% seulement déclarent être en full remote.

Trouver de nouveaux équilibres

L'étude s'est aussi intéressée aux éléments qui primaient aux yeux d'un candidat lorsqu'il répond à une proposition d'emploi.

81% citent le salaire

60% sont attentifs à la culture d'entreprise

42% aux enjeux de diversité et d'inclusion

31% aux considérations durables

28% à l'approche innovante du marché que peut avoir l'entreprise

« L'attractivité d'un emploi dépend de nombreux facteurs. Les attentes des salariés et des candidats évoluent. Cela se ressent principalement au niveau de la nouvelle génération mais aussi auprès de nombreux travailleurs qui, à l'aune de la crise sanitaire, ont parfois revu leurs priorités, poursuit Arthur Meulman. Plus que jamais, pour renforcer leur attractivité, les recruteurs doivent pouvoir prendre en considération l'évolution de ces attentes afin de trouver un juste équilibre entre compensation salariale, flexibilité et culture d'entreprise épanouissante. »