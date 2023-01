Zanter Januar muss jiddereen Dampmelder hunn, op wat ee genee oppasse muss, schéngt awer net fir all Persoun kloer ze sinn.

Den Alain Klein vum CGDIS huet eis déi meescht gestallte Froe beäntwert. Vun der Plaz, Typ vun Dampmelder, bis hin zu der Kloerstellung, wie fir d'Responsabilitéit vun de klengen Apparater opkënnt, ass alles dobäi. Mat Strofen, wann ee keen Dampmelder huet, ass net ze rechnen an d'Assurance gräift an esou Fäll ëmmer nach an. Mee et setzt ee seng Gesondheet an déi vun de Matmënschen op d'Spill. Dat gouf och am Interview kloer däitlech.