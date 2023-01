En Dënschdeg gouf der Police géint 23 Auer eng Kläpperei an der Rue de Strasbourg an der Stad gemellt.

Eng Persoun gouf dobäi mat engem Messer blesséiert, ier de presuméierten Täter geflücht ass. No kuerzer Zäit konnt hien op der Gare gepëtzt ginn. Déi blesséiert Persoun gouf an d'Klinick bruecht, wärend déi aner Bedeelegt op de Policebüro matgeholl goufen. D'Police ermëttelt elo, fir déi genee Ëmstänn vun der Dot ze klären.

Och am fréien Dënschdegnomëtteg war d'Police schonn an der Rue de Strasbourg an der Stad aktiv. Nodeems e Mann an enger Tankstell an der Rue de Hollerich aggressiv gi war a virun der Dier randaléiert hat, konnt hien an der Rue de Strasbourg vun der Police ugehale ginn. Hien hat do scho mat anere Passanten een neie Sträit ugefaangen. Wéinst sengem aggressive Verhalen hunn d'Beamten decidéiert, hien no enger medezinescher Ënnersichung an den Arrest ze bréngen.

An der Rue Fort Neippereg an der Stad koum et en Dënschdeg den Owend iwwerdeems och zu enger kierperlecher Ausernanersetzung tëscht engem Mann an enger Fra. Béid ware staark alkoholiséiert. Wéi de Mann sech weider aggressiv beholl huet, gouf och hie mat op de Policebüro geholl.