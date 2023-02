Vum 6. bis de 31. Mäerz ginn an 93 Gemengen uechter d'Land nees Kleeder fir de gudden Zweck gesammelt.

Wéi d'Asbl "Aide aux enfants handicapés et défavorisés de Luxembourg" (AEHDL) matdeelt, ginn am Mäerz nees wärend véier Woche Kleeder gesammelt.

PDF: Collecte 2023 vieux vêtements

Leit, déi sech bedeelege wëllen, kënne Kleeder a Schong fir Erwuessener, Jugendlecher a Kanner spenden. Allerdéngs sinn och aner Textilien wéi zum Beispill Handdicher a Bettdicher wëllkomm. 93 Gemengeverwaltunge bedeelege sech un der Sammlung a stelle Camionen, Chaufferen a Mataarbechter bereet, fir auszehëllefen.

All Kleeder, déi nach an engem gudden Zoustand sinn, ginn nach ugedoen, heescht et vun der Asbl an engem Schreiwes. Onbrauchbar Kleeder ginn dogéint a spezialiséierte Betriber weiderverschafft oder entsuergt.

Vun der Kleederkollekt profitéiere Kanner a Jugendlecher, déi an den 92 Haiser uechter d'Land betreit ginn, an deenen doduerch zum Beispill e Besuch am Kino oder eng aner Zort Ausfluch erméiglech ka ginn.

Wien am Mäerz net méi dozou kënnt, säi Kleederschaf auszesortéieren, dee kann iwwer d'Joer seng Spend och an engem vun de bal 190 wäisse Kleedercontaineren uechter d'Land deposéieren.

A wéi enge Gemengen d'Kleeder ofgeholl ginn a wéini d'Camionen dofir laanschtkommen, kënnt Dir hei nokucken. An de Gemenge gi jeeweils e puer Deeg virun der Kollekt och Flyere verdeelt.