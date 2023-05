Aktuell gëtt et e gréissere Stau ronderëm den Auchan um Kierchbierg. Well en Auto am Parking Feier gefaangen huet, sinn all Accèse fir an de Sous-sol zou.

Op der Plaz sinn eng Rëtsch Police-Patrullen a Pompjeesween vu véier verschiddenen Corpsen. Decidéiert gëtt nach, ob weider Autoe musse geraumt ginn oder net - egal wéi gëllt et aktuell d'Géigend ëm den Akafszenter um Kierchbierg ze vermeiden. Iwwerdeem mellt den 112 e weideren Auto, deen um Méindeg gebrannt huet. Géint 13.30 Auer stoung en Auto tëscht Roumecht a Maartel a Brand. Et ass awer beim Materialschued bliwwen. Géint 15.20 Auer goufen zu Réimech zwou Persoune blesséiert, wéi e Motorradsfuerer mat sengem Gefier gefall ass. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vu Réimech.