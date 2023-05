An der Gemeng muss net gewielt ginn, well sech net méi Kandidate presentéiert hunn, ewéi Posten do sinn.

Eréischt an zwou Woche gëtt an de Gemenge gewielt. Stadbriedemes op der Musel huet awer elo schonn en neie Buergermeeschter an zwee nei Schäffen, wéi d'Lëtzebuerger Wort haut mellt. Den aktuelle Schäffen Robi Beissel gëtt neie Buergermeeschter. Mat an den neie Schäfferot kommen de Jean Kox an de Claude Forget. Bis op den neie Gemengepapp huet kee vun deenen aner aacht aus dem Gemengerot eng politesch Erfarung. Den aktuelle Buergermeeschter Marco Albert an d'CSV-Deputéiert an aktuell Conseillère Octavie Modert hate sech net méi opgestallt.