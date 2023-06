Op RTL.lu hu mir virun e puer Wochen en Opruff gemaach, wéi eng Uertschaft an ärer Regioun een onbedéngt misst gesinn hunn a wat dorunner gefält oder net.

Am véierten Deel vun eiser Serie si mir am Oste vum Land ënnerwee. D'Lea Schwartz hëlt eis mat op Berbuerg.

Deel 3: Pënsch am Norden

Am drëtten Deel vun eiser Serie si mir am Norde vum Land ënnerwee. De Philippe Dondelinger hëlt eis mat op Pënsch.

Deel 2: Peppeng am Süden

Déi zweet Destinatioun vun eisem RTL-Duerfreporter läit am Süden. D'Lea Schwartz ass duerch Peppeng getrëppelt, huet d'Awunner no hirer Meenung gefrot an huet villes entdeckt.

Deel 1: Bartreng am Zentrum

De Start vun RTL-Serie, wou mer all Woch an engem aneren Duerf an enger anerer Regioun sinn, mécht mat Bartreng den Zentrum. Hei war de Philippe Dondelinger fir eis ënnerwee.