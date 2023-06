Wann een e Rendezvous brauch fir en IRM, e Scanner oder eng Mammographie kann een dat am CHEM vun e Mëttwoch un iwwert eng Handy-App maachen.

De Centre Hospitalier Emile Metz huet d'"myCHEM"-App virun der Press virgestallt. Aktuell ginn déi Rendezvousen an der Haaptsaach iwwer Telefon ausgemaach, do kéime bis zu 880 Appellen den Dag eran an d'Leit géingen deels eng hallef Stonn waarden, iert se drukommen.

An der App kann een auswielen, vu wéi engem Kierperdeel wéi eng Zort Imagerie soll gemaach ginn an en Dag an enger Auerzäit auswielen. Alternativ kann een d'Ordonnance eroplueden a gëtt da fir e Rendezvous kontaktéiert. Se ass a 5 Sproochen disponibel. D'Donnéeë ginn net op der App selwer gespäichert, dës mécht just den Interface. Et kann een och fir eng aner Persoun e Rendezvous huelen.

Bei der Presentatioun huet d'Direktioun vum CHEM och Detailer iwwert déi aktuell Delaie bekannt ginn. Dës sinn ënnerschiddlech, jee nodeem wéi een Organ betraff ass. Bei den IRMen zum Beispill huet ee Stand Abrëll 22 Deeg op en IRM vum Häerz gewaart an 52 beim Kapp. Bei de Mammographie louch den Delai bei 2 Méint fir den Depistage a 4 Méint fir den Diagnostique, bei de Scanner waren et Waardezäite vun ënnert engem Mount.

D'Demande wier am leschte Joer an d'Luucht gaangen, sou dass ee verschidden Delaien net sou séier erofkritt hätt wéi erhofft. Hei sinn allerdéngs d'Urgencen net mat abegraff, déi bannent 12 Stonnen drukommen, respektiv 3 Deeg jee no Typ vun Noutfall. Hospitaliséiert Patiente koumen iwwerdeems bannent engem Dag an de Scanner a bannent zwee an den IRM.