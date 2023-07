Et gëtt en neien Hëllefsregimm fir nei-gegrënnte Mikro-Entreprisen, déi manner ewéi 10 Mataarbechter an en Ëmsaz vun ënner zwou Milliounen € d'Joer hunn.

Wéi de Mëttelstandsministère an engem Schreiwes matdeelt, wier et d'Zil, deenen Acteuren ënnert d'Äerm ze gräifen, déi an den éischte Méint Liquiditéits-Problemer hunn.



Maximal ginn et 12.000 €, déi net mussen zeréckbezuelt ginn. dës gëtt an Tranche vun 2.000 € de Mount ausbezuelt.

D'Demande kann een iwwert e Formulaire op Guichet.lu areechen.