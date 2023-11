Den neien an alen DP-Educatiounsminister Claude Meisch huet a Clausen der Press Erklärungen zum Regierungsprogramm ginn.

Am Cycle 1, der fréierer Spillschoul, soll jo wéi am Precoce nieft der Enseignante oder dem Enseignant och en Educateur oder eng Educatrice an der Klass sinn. Dat géing awer net heeschen, datt bannent dëser Legislaturperiod an all Spillschoulsklass eng 2. Persoun dobäikënnt, huet de Claude Meisch präziséiert.

Claude Meisch zu den Ambitiounen an der Educatioun / Reportage Fanny Kinsch

"Mir wëssen, datt dat e personelle groussen Effort wäert sinn. Mir hu ronn 850 Klassen am Cycle 1, do allkéiers eng ganz Persoun derbäizesetzen, wësst der, datt dat och a fënnef Joren net méiglech wär, wa mer kucken, wat zum Beispill vun Educatricen, Educateuren am LTPES pro Joer ausgebilt gëtt. Mir mussen also och do schrëttweis virugoen. Mir musse virun allem awer och mol nach e Konzept entwéckelen, wéi eng zweet Persoun am Cycle 1 wierklech gewënnbréngend, fir d'Kanner kann agesat ginn."

Fréistens fir d'Rentrée 2026 soll, no Evaluatioun vum Pilotprojet, d'Alphabetiséierung op 2 Sprooche generaliséiert ginn. An de Lycéeë soll et zu enger Flexibiliséierung vun de Sprooche kommen, no Concertatiounen. Zum Beispill kéinte Coursen op Franséisch an op Däitsch ugebuede ginn oder awer och iwwert den Niveau vun de Sprooche soll diskutéiert ginn.