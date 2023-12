Fir de Georges Mischo huet den Datum vum 8. Oktober eng besonnesch Bedeitung.

2017 gouf hien op dësem Dag Escher Buergermeeschter a sechs Joer drop Minister. Den fréiere Sportsproff huet dofir awer missen op säin Buergermeeschtermandat verzichten, fir d'Ressorten Aarbecht a Sport an der Regierung Frieden-Bettel ze iwwerhuelen. Wéi eng Prioritéiten well hien an der Sportpolitik setzen? Dat hunn mir nogefrot.