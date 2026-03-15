"Nous ç nous" a "Fais pas ci, fais pas ça"De franséischen Acteur Bruno Salomone ass mat 55 Joer gestuerwen

De franséischen Acteur Bruno Salomone ass am Alter vu 55 Joer gestuerwen. Dat huet säin Agent Laurent Grégoire der Noriichtenagence AFP confirméiert.
De Bruno Salomone war engem grousse Public a Frankräich als Member vum Humoriste-Grupp “Nous ç Nous” an als senger Roll vum Denis Bouley an der Serie “Fais pas ci, fais pas ça” op der franséischer Tëlee bekannt. International bekannt gouf hien am Joer 2004 duerch seng Roll an der Comédie “Brice de Nice”, an där hien un der Säit vum Jean Dujardin gespillt huet.