Invité vun der Redaktioun (16. Mäerz)Samir Djennas, President vun der Associatioun vun de Giischtercher

D’lescht Woch gouf e Giischtjen zu Giwenech attackéiert a blesséiert. Wéi geféierlech ass den Alldag vun den Agents pénitentiaires ? Wéi kann een hir Aarbecht méi sécher maachen? A firwat ass de Beruff haut méi schwéier, wéi fréier? Dat froe mer de Moien de President vun der APP, der Associatioun vun de Giischtercher. De Samir Djennas ass kuerz no 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.
