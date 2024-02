Et goung ëm d'Fro, ob Personal-Delegéiert am ëffentleche Secteur déi selwecht aarbechtsrechtlech Protektioun missten hunn ewéi déi am private Secteur.

Dat wollt d'ADR-Deputéiert Alexandra Schoos vum Minister fir d’Fonction Publique Serge Wilmes wëssen. De Serge Wilmes äntwert an zwee Sätz: "An hirer Fro schreift déi honorabel Deputéiert, datt d’fundamental Dispositiounen, déi gewerkschaftlech Fräiheete betreffen, am ëffentleche Secteur net géinge respektéiert ginn. Déi Ausso kann ech net confirméieren".