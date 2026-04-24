Top Secret: Am SimUL klinesch Situatiounen ënner realistesche Bedéngungen üben

Top SecretAm SimUL klinesch Situatiounen ënner realistesche Bedéngungen üben

Dan Wiroth
Am Top Secret hu mir eis de SimUL vun der Uni.lu ugekuckt. Hei übe Studenten a Professioneller aus dem Gesondheetssecteur klinesch Situatiounen ënner realistesche Konditiounen.
Update: 24.04.2026 07:39
Am SimUL léiere d'Studenten d'Basis vun de Gesondheetsberuffer.

SimUL steet fir "Simulation-based healthcare education" an ass d'Gesondheets‑Simulatiounsunitéit vun der Universitéit vu Lëtzebuerg. Kuerz gesot: et ass eng modern Formatiouns‑ an Trainingsplattform, wou Studente a Professioneller aus dem Gesondheetssecteur klinesch Situatiounen ënner realistesche Bedéngungen üben, ouni e richtege Patient a Gefor ze bréngen.

Mannequin amplaz vum Patient

Studente kënnen deemno op dëser Unitéit d'Basis léiere vun de Gesondheetsberuffer: Blessure bitzen, Bluttdrock moossen, Injektioune setzen, Scanner, Endoskopien oder Ultraschall ausféieren. Wat do awer genee passéiert, dat gëtt am "Pisa - De Wëssensmagazin" developpéiert. D'Simulatioun ass haaptsächlech fir Medezin-, Infirmier- an Hiewanne-Studenten geduecht, soss däerf keen hei hinner. Den Top Secret ass eng Visitt vun de Raimlechkeete vun der SimUL.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

De SimUL am Pisa - De Wëssensmagazin

Detailer iwwer d'Ausbildung am SimUL an eng Formatioun, bei där d'Studenten engem Patient mussen d’Liewe retten, ginn et am nächste Pisa. Dee kënnt neierdéngs ëmmer méindes um 19 Auer op RTL Télé oder schonn elo direkt op RTL Play.

Am meeschte gelies
Nidderaanwen
Reebou-Wee gëtt Zil vun Haass a Vandalismus
Audio
Fotoen
Bal 2 Joer no Busaccident am Pommerlach
"D'Péng spieren ech nach haut"
Video
Fotoen
Fermeture Filmland
Wéi eng Konsequenze fir de Secteur?
Video
Fotoen
Samu am Asaz
Kand zu Beetebuerg vun Auto ugestouss a blesséiert
World Press Photo Award
Opnam vu Famill, déi vun ICE-Agente getrennt gëtt, ass Pressfoto 2026
Weider News
Ministère an ACEL si sech eens
Déi 40. Editioun vun der Studentefoire ass am Oktober an der Coque
0
Referenzwäert fir Loyeren
Minister Meisch wëll e Kadaster nach an dëser Legislaturperiod
Audio
1
Joresrapport Klimaagance
80.000 Photovoltaikanlage goufen an de leschten dräi Joer installéiert
Audio
1
Stëmm vun den Iwwerliewenden
D'Associatioun ass zefridden, datt am Fall vu Mëssbrauch d'Täter an Zukunft méi streng solle bestrooft ginn
Audio
2
GRIMP war am Asaz
Paraglider war en Donneschdeg den Owend an engem Bam hänke bliwwen
Invité vun der Redaktioun (24. Abrëll) - Volker Quaschning
Mir léieren zanter 50 Joer näischt aus den Energiekrisen
Video
Audio
7
