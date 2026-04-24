Top Secret: Am SimUL klinesch Situatiounen ënner realistesche Bedéngungen üben

SimUL steet fir "Simulation-based healthcare education" an ass d'Gesondheets‑Simulatiounsunitéit vun der Universitéit vu Lëtzebuerg. Kuerz gesot: et ass eng modern Formatiouns‑ an Trainingsplattform, wou Studente a Professioneller aus dem Gesondheetssecteur klinesch Situatiounen ënner realistesche Bedéngungen üben, ouni e richtege Patient a Gefor ze bréngen.
Mannequin amplaz vum Patient
Studente kënnen deemno op dëser Unitéit d'Basis léiere vun de Gesondheetsberuffer: Blessure bitzen, Bluttdrock moossen, Injektioune setzen, Scanner, Endoskopien oder Ultraschall ausféieren. Wat do awer genee passéiert, dat gëtt am "Pisa - De Wëssensmagazin" developpéiert. D'Simulatioun ass haaptsächlech fir Medezin-, Infirmier- an Hiewanne-Studenten geduecht, soss däerf keen hei hinner. Den Top Secret ass eng Visitt vun de Raimlechkeete vun der SimUL.
De SimUL am Pisa - De Wëssensmagazin
Detailer iwwer d'Ausbildung am SimUL an eng Formatioun, bei där d'Studenten engem Patient mussen d'Liewe retten, ginn et am nächste Pisa.