Invité vun der Redaktioun (24. Abrëll) - Volker Quaschning

Claude Zeimetz
Um Freideg de Moie war Klimaneutralitéit Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 24.04.2026 08:47
Invité vun der Redaktioun: Volker Quaschning
"Mer hunn an de leschte 50 Joer ëmmer nees Energie-Krisen gehat, a mer léieren näischt draus", dat sot de Volker Quaschning e Freidegmoien als eisen Invité vun der Redaktioun.

Den däitsche Professer, deen zanter iwwer 20 Joer schonn zu Berlin iwwer erneierbar Energie fuerscht, schwätzt vun enger Krisen-Amnesie, déi mer hei an Europa wuel hunn. Hien hofft, dass mer elo endlech geléiert hunn, dass mer eis manner ofhängeg vun anere musse maachen.

Dass Europa wierklech nees voll op Atom-Stroum wäert setzen, gleeft den Expert net. Wat d'Bréisseler Kommissioun elo annoncéiert huet, ass fir hien éischter eng Walkampf-Hëllef fir de franséische President.

Och d'Idee vu méi klengen Reakteren géif wéineg bréngen. Solar- a Wand-Energie misste weider ausgebaut ginn. Dofir wieren d'Batterie wichteg, an do hätt sech an der Läscht vill gedoen.

Lëtzebuerg huet sech jo selwer d'Zil gesat, bis 2050 klimaneutral ze ginn.Dat ze erreechen, wier reng eng Fro vum Wëllen, technesch wier et sécher dran. Sech onofhängeg ze maachen vu Pëtrol a Gas géif bedeiten, dass mer och vill méi Planungs-Sécherheet a Stabilitéit bei den Energiepräisser hätten, verséchert de Volker Quaschning.

Um Freideg de Moie war Klimaneutralitéit Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

