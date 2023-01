Fuerscher sinn sech es eens: a 50 Joer wäert et kaum nach Gletscher an den Alpen ginn.

2022 war fir e Véierel vun der Mënschheet dat wäermst Joer wat jee gemooss gouf, sou d'Experte vum europäeschen Erdbeobachtungs- Programm Copernicus. Temperaturen déi an Europa en direkten Impakt op d'Schmëlze vun de Gletscher haten. Eleng déi läscht 12 Méint hunn déi 6% vun hirer Masse verluer. Déi héich Temperaturen dëse Wanter wäerten net dozou bäidroen, déi Tendenz ze bremsen.

Den Aletsch-Gletscher am Schwäizer Wallis: Flächeméisseg nach de gréissten, dee längsten an den Alpen. Net vill Schnéi am Wanter 2021/22, do war am Fréijoer déi natierlech Schutzschicht schonn Abrëll-Mee fort. Dat blank Äis gouf deemno ganz fréi duerch déi héich Temperaturen ugegraff. Mam Resultat dat 2020 als traurege Rekord an d'Bicher ageet.

''Wat mir de leschte Summer erlieft hunn, ass extrem. Zanter laangem gouf gewarnt datt sou markant Phenomener geschéie kéinten. Iwwerraschend ass awer: datt dëst onendlech méi extrem opgetrueden ass, wéi mer et bis dohi jeemools erlieft haten. An et ass elo geschitt, net an 20 oder 30 Joer. '' sou de Schwäizer Glaciologue Matthias Huss

Fuerscher sinn sech es eens: a 50 Joer wäert et kaum nach Gletscher an den Alpen ginn. An dëse Wanter wäert net derzou bäidroen de Phenomen ze bremsen. E Bléck op d'Nordkette iwwer Innsbruck: d'Vue erënnert den Ament éischter un d'Fréijoer, wei un en Dag Mëtten am Wanter.

Vis à Vis, den Hausbierg vun den Innsbrucker. Um Patscherkofel gouf de Franz Klammer 1976, um Enn vun der Olympescher Descente als éisträicheschen Nationalheld gefeiert. Praktesch 50 Joer méi spéit ass kaum nach méiglech ouni Konschtschnéi do Schi ze fueren.

De Lëtzebuerger Fotograf Aria Sadr-Salek, deen zanter enger Dose Joer an der Haaptstad vum Tirol lieft, huet decidéiert op seng Manéier, als Kënschtler ze reagéieren.

'' Déi éischt Iddie war sech déi Gletscher selwer kennen unzekucken. Vir dat Gespier kennen opzehuelen, wat do geschitt. Déi si wierklech bei eis virun der Hausdier. Den Accès ass Easy. Den zweete Gedanken ass natierlech fir der nächster Generatioun, virun allem aus der Konscht-Siicht eraus, dat kënne mat ze ginn, wat mir nach konnten erliewen. ''

Begleet vun engem lokale Guide, klappen den Aria an de Lars Steffes, de Mann fir d'Andréck Behind the Scenes, d'Tiroler Gletscher oft. Zeréck bleiwe Fotoen, Analog an Digital, fir d'Eiwegkéet an natierlech perséinlech staark Gefiller.

'' Et huet een déi waarm Temperature vum Summer. Et waren iwwer 20 Grad wéi mir do waren. D'Äis ass awer kal. D'Waasser kennt der entgéingt. Se schmëlze wierklech ënnert de Féiss dervun. Et héiert ee wéi et schmëlzt. Et héiert een och d'Äis schaffen. An natierlech ass dat eng Welt déi eng Reizüberflutung, vun deem ganzen Dag, wat alles do geschitt. '' sou den Aria Sadr-Salek weider.

Aus engem private Projet, gebuer um Bord vum Inn, gëtt eng impressionant Dokumentatiouns Aarbecht. Den Aria huet wëlles all Éisträichesch a Schwäizer Gletscher am Bild fest ze halen, iert et ze spéit ass.