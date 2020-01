E Mëttwoch de Moie ass d'Presidentin vu Pro-Sud, dem regionale Syndikat fir d'Entwécklung vum Süden, eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Anouk Boever-Thill ass zënter kuerzem Presidentin vu Pro-Sud, dem regionale Syndikat fir d'Entwécklung vum Süden.

Wéi koum et zu hirer Kandidatur? Wou wëll d'CSV-Conseillère vu Monnerech Akzenter setzen? Wat sinn déi grouss Projeten déi nächst Zäit?

Mir froen e Mëttwoch de Moie géint 10 op 8 no.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.