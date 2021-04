E Freideg de Moien ass d'Presidentin vun der Salariatskummer an dem Onofhängege Gewerkschaftsbond eis Invitée vun der Redaktioun.

Een Dag virum Dag vun der Aarbecht schwätze mir mat der Presidentin vun der Salariatskummer an dem Onofhängege Gewerkschaftsbond iwwert d'Konsequenze vun der Coronakris op d'Aarbechtswelt.

Wou sti mir no méi wéi engem Joer Pandemie? Wéi grouss ass den Drock op d'Mataarbechter? Wéi ass et mat der Gesondheet op der Schaff a wat sinn déi politesch Fuerderunge vun der Chambre des salariés? Méi dozou am Live-Interview mam Nora Back um 10 op 8 um Radio an op RTL.lu.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.