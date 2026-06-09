RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

24h vun Le MansDoriane Pin viséiert LMP2-Victoire

Tom Hoffmann
Vum 10. bis de 14. Juni ginn déi legendär 24 Stonne vu Le Mans gefuer. Dëst Joer ass ënner anerem mat der Doriane Pin nees eng Pilotin mat um Depart.
Update: 09.06.2026 11:38
© Peugeot Belgique

Wéi d'Table ronde ugefaangen huet, ware vill Leit an der Hospitality vu Peugeot. D’Annonce, dass d'Doriane Pin en Interview géif ginn, huet sech zu Spa séier ronderëm geschwat. Déi 22 Joer al Franséisin souz zwar net am Cockpit bei der 2. Manche vun der Endurance-Weltmeeschterschaft, mee spillt bei der franséischer Autosmark awer eng grouss Roll.

D'Doriane Pin: "Meng Aarbecht bei Peugeot besteet doran, Entwécklungspilotin ze sinn. Dat heescht, vill Aarbecht um Simulator, fir den Auto weider z’entwéckelen. Dat, wat si op der Streck maachen, gëtt op de Simulator iwwerdroen, an do maache mir Upassungen a Setup-Tester, fir Léisungen a Verbesserunge fir den Auto ze fannen. An da kënnt nach dobäi, datt ech um Enn vum Joer e Rookie-Test virbereeden. Dowéinst ass et wichteg, vill Zäit um Simulator ze verbréngen, fir all d'Systemer kennenzeléieren an den Auto esou gutt wéi méiglech fir d’Ekipp virunzebréngen.”

© Peugeot Belgique

Michèle Mouton ass e groussen Numm am franséischen Automobilsport. 1975 stoung déi haut 74 Joer al Pilotin bei de 24 Stonne vu Le Mans an hirer Kategorie ganz uewen um Podium an huet als éischt Fra iwwerhaapt 1981 de General vun der WM-Rallye zu San Remo gewonnen. D'Doriane Pin fillt sech geéiert, mam Michele Mouton verglach ze ginn.

"D'Michèle Mouton ass natierlech eng grouss Referenz am Motorsport. Also jo, ech hoffen och, datt een emol vu mir schwätzt als Pilotin, déi de Wee op héchstem Niveau gepackt huet.”

2023 war d'Doriane Pin schonn emol bei de 24 Stonne vu Le Mans mat dobäi. Deemools ass si zesumme mam Daniil Kvyat a Mirko Bortolotti op déi 20. Plaz an der LMP2-Kategorie gefuer. An dëser zweethéchster Klass vun der Endurance-Weltmeeschterschaft soll dëst Joer de grousse Coup glécken.

"Ech hoffen och, geschwë flott Saachen an den Top-Kategorien ze maachen, besonnesch am Endurance-Racing. Ech fueren dëst Joer d’24 Stonne vu Le Mans an der LMP2-Klass mat Duqueine. Mir hunn e gudde Line-up mat Julien Andlauer a Richard Verschoor, also mengen ech, datt mir eng gutt Chance hunn, fir ëm d’Klassevictoire bei de 24 Stonne vu Le Mans ze kämpfen.”

Hiert Talent huet si scho laang ënner Beweis gestallt. Aktuell ass d'Franséisin Championne vun der F1 Academy, der Dammeserie, déi am Kader vun der Formel 1 gefuer gëtt.

Rezent huet si och dierfen e Formel 1 vu Mercedes aus dem Joer 2021 zu Silverstone testen, wou d'Doriane Pin och Entwécklunspilotin ass.

© Mercedes-AMG Petronas F1 Team
© Mercedes-AMG Petronas F1 Team
© Mercedes-AMG Petronas F1 Team
© Mercedes-AMG Petronas F1 Team

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Fir en Autogramm vun der ambitionéierter Pilotin ze gewannen, schéckt Dir en SMS op de 62468 (50Cent/Message) mam Stéchwuert "DORIANE".

Am meeschte gelies
Genee Hannergrënn net bekannt
Patiente fanne verstoppte Kameraen am CHNP
"Resilienzpak"
Regierung a Sozialpartner hunn Tripartitesaccord ënnerschriwwen
Video
Fotoen
78
"Entweder Dir sidd korrupt oder Dir sidd domm"
Trump verléiert Fassung a brécht Interview of
Video
Mat Tëschestopp zu Munzen
Grand-Duc Henri op Motorradtour duerch d'Éislek
Steierverwaltung saiséiert Bankinformatiounen nei
Liichte Retard bei de Remboursementer vun de Steieren
42
Weider News
De Gil Linster um legendäre Circuit zu Brands Hatch
NASCAR Euro Series: Grousse Präis vu Groussbritannien
Gil Linster zu Brands Hatch um Podium
Fotoen
0
Formel 1: Grousse Präis vu Monaco
Kimi Antonelli mat Start-Zil-Victoire zu Monte Carlo
Fotoen
8
MotoGP
Marc Marquez gewënnt Grousse Präis vun Ungarn
0
Porsche Supercup Monte Carlo
Chester Kieffer fiert bei senger Première op Plaz 10
Fotoen
1
Mercedes' Italian driver Kimi Antonelli takes part in the first practice session at the Monaco street circuit in Monaco, ahead of the Monaco Formula 1 Grand Prix, on June 5, 2026. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
Formel 1: Grousse Präis vu Monaco
Kimi Antonelli séchert sech d'Pole Position op de Stroosse vu Monte Carlo
3
Porsche Supercup
Chester Kieffer gëtt 11ten am Qualifying zu Monaco
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.