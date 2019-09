Op der Weltmeeschterschaft am Cyclissem zu Harrogate an England koum d'Nina Berton e Méindeg am Contre-la-Montre bei de Juniorinnen op déi 38. Plaz.

D'Lëtzebuergerin hat ee Retard vun 2 Minutten an 18 Sekonnen op d'Gewënnerin Aigul Gareeva aus Russland. Bei de Juniore kënnt de Loïc Bettendorf op déi 49. Plaz, hien hat ee Retard vu 4 Minutten an 21 Sekonnen op de Gewënner Antonio Tiberi aus Italien. De Joe Michotte gouf de 54. op 4 Minutten a 54 Sekonnen.