Hannert dem Dän kommen de Matteo Trentin an de Stefan Küng op déi 2. an 3. Plaz.

Et war eng chaotesch Course iwwer 269 km bei ganz schlechte Wiederkonditiounen zu Harrogate an England. Am Ufank hat sech eng Echappée ofgesat mee des gouf ronn 110 km virun der Arrivée nees ageholl. An de leschten 40 km ass et hektesch ginn an et goufen ëmmer nees Attacken aus dem Peloton eraus wou sech schlussendlech den Trentin, Moscon, Küng a Pedersen konnten ofsetzen an déi hunn d'Victoire dann och ënnert sech ausgemaach.

Um Enn war de Pedersen de stäerksten a gewënnt am Sprint géint den Trentin a Küng.

De Bob Jungels, Alex Kirsch, Ben Gastauer an Tom Wirtgen hunn alleguer missen opginn woubäi den Alex Kirsch am längsten mat dobäi war.

De Resumé

Am Ufank vun der Course konnt sech eng Grupp vum Peloton ofsetzen wou nierft dem Primoz Roglic, Richard Carapaz an dem Nairo Quintana och nach den Alex Howes, Silvan Dillier, Maciej Bodnar, Peter Vakoc, Hugo Houle a Magnus Cort Nielsen vertruede waren. Dës konnte sech e Virsprong vun iwwer 4 Minutten erausfueren mee goufen ronn 110 km virun der Arrivée awer nees agefaangen.

130 km virun der Arrivée gouf et am Peloton eng Chute wou ënner anerem och de Philippe Gilbert an de Remco Evenepoel mat dra verwéckelt waren an doropshin hannert dem Peloton zeréck louchen. Opgrond vun dëser Chute sinn och de Bob Jungels an den Alex Kirsch an zweete Grupp hannert de Peloton zeréck gefall.

Den Alex Kirsch konnt sech awer nees an de Peloton zeréck kämpfen an an dësem matfueren. Dem Bob Jungels dogéint ass dëst net gelongen an huet ronn 80 km virun der Arrivée mat engem Retard vun 1 Minutt a 40 Sekonnen opginn.

Dono gouf et ëmmer mol nees kleng Attacken aus dem Peloton eraus mee keng vun dësen war sec genuch fir sech entscheedend ofzesetzen. De Lawson Craddock an de Stefan Küng konnte sech e bëssen ofsetzen mee méi wéi 20 Sekonnen konnten dës 2 sech net erausfueren. Puer Kilometer konnt sech dunn nach de Pedersen a Moscon mat uschléissen.

Ronn 40 km virun der Arrivée huet mam Alex Kirsch dann och de leschte Lëtzebuerger misse lassloossen a konnt soumat net méi mam Peloton mathalen an huet och missen opginn.

5 km dono gouf d'Course dann esou richteg lancéiert an et gouf vill Attacken aus dem Peloton eraus vun ënner anerem dem Nils Politt, Dylan Teuns a Mathieu Van der Poel. 27 km waren nach ze fueren wéi de Küng, Van der Poel, Trentin, Pedersen a Moscon mat 25 Sekonnen Virsprong op de Peloton (an deem just nach 35 Fuerer vertruede waren) un der Spëtzt louchen. Dëse Virsprong ass dann och ëmmer méi grouss ginn an déi Coureuren konnten d'Victoire dann ënnert sech ausmaachen. Allerdéngs waren e puer Kilometer virun der Arrivée de Van de Poel an de Moscon net méi mat dobäi.

Am Sprint hat den Dän Mads Pedersen déi beschte Been a gewënnt virum Italiener Matteo Trentin a Schwäizer Stefan Küng.