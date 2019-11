De Lëtzebuerger Champion hat héich Erwaardunge u sech selwer an un déi lescht Saison. Elo gëllt et, d'Feeler z'analyséieren.

De Bob Jungels ass déi lescht Saison mat héijen Erwaardungen u sech selwer gestart. Virun allem fir den d'Giro d'Italia hat de Lëtzebuerger Sportler vum Joer sech extrem vill virgeholl. Um Enn fält d'Analyse vum Tour duerch Italien mat enger 33 Plaz am General, ma och am allgemengen net immens aus.

Bob Jungels zitt Bilan / Reportage Jeff Kettenmeyer

De Bob Jungels huet mat 27 Joer wuel seng schwieregste Saison erlieft. Bis dëst Joer ass et am Fong konstant fir de Lëtzebuerger Vëlosprofi a senger Karriär no uewe gaangen. D'Analyse vun dëser Saison fänkt u sech no de Klassiker un, bei deenen et nach gutt gelaf war, erkläert de Bob Jungels.

"Et ass de Feeler geschitt, datt ech mech immens séier intensiv op den Giro virbereet hunn, an u sech vergiess hunn, Paus ze maachen no de Klassiker an ze recuperéieren. Kierperlech hunn ech et dunn net méi gepackt an och mental war et dunn ganz schwiereg"

De Bob Jungels sot am RTL Interview och, datt hie sech schwéier deet, fir z'akzeptéieren, wann et mol net sou klappt, wéi hie sech dat virstellt.

"Et gesäit ee wuel un de Wäerter, mä vläicht ass et eng Schwächt vu mir, datt ech meng eegene Middegkeet net gären unerkennen"

An de leschte Joren ass et fir ee Fuerer mat der Statur vum Bob Jungels och net méi einfach ginn, fir an engem groussen Tour een Exploit am General ze realiséieren.

"Wann ee kuckt, wien elo vir fiert, dat si Jongen, déi tëscht 55 a 60 Kilo, an déi total op de Bierg ausgeluecht sinn." Deemno ass et gutt méiglech, datt de Fokus an Zukunft éischter op de Klassiker läit.

"Et läit e bëssen op der Hand, datt déi Eendagescourssen, déi Klassiker, mir entgéint kommen, ech hunn do Spaass, ech kann do meng Attacke vu méi wäit fueren."

Donieft gesäit de Bob Jungels awer och Etappecourssen wéi Paris-Nice op den Tirreno Adriatico als ganz interessant un.