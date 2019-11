Zu Silvelle an Italien sinn de Weekend déi nei Europameeschteren am Cyclocross gesicht ginn. Lëtzebuerger waren hei keng um Depart.

Bei den Hären an den Damme gouf et e Sonndeg de Mëtteg bei der Europameeschterschaft am Cyclocross an Italien een Doublé fir Holland, dat duerch d'Yara Kastelijn an de Mathieu Van der Poel.

Et war eng spannend Course bei den Hären. De Mathieu Van der Poel an den Eli Iserbyt hu sech bis zum Schluss näischt geschenkt. No enger Stonn konnt sech den Hollänner awer eng kleng Avance erausfueren, fir sech d'Goldmedail ze sécheren. De Belsch Iserbyt huet sech mat engem Retard vun 3 Sekonne misse mat Sëlwer zefridde ginn. Um Podium stoung mam Laurens Sweeck e weidere Belsch.

Top 10 bei den Hären:

1 VAN DER POEL Mathieu NED 0:58:22

2 ISERBYT Eli BEL + 0:03

3 SWEECK Laurens BEL + 0:20

4 VANTHOURENHOUT Michael BEL + 0:24

5 VAN DER HAAR Lars NED + 0:25

6 HERMANS Quinten BEL + 0:38

7 AERTS Toon BEL + 1:01

8 PIDCOCK Thomas GBR + 1:10

9 ORTS LLORET Felipe ESP + 1:22

10 MERLIER Tim BEL + 1:42

Bei den Dammen huet sech d'Hollännerin Yara Kastelijn d'Goldmedail geséchert. Si um Enn e Virsprong vun 12 Sekonnen op d'Eva Lechner aus Italien. Um Podium stoung nach d'Annemarie Worst aus Holland.

Top 10 bei den Dammen:

1 KASTELIJN Yara NED 0:41:05

2 LECHNER Eva ITA + 0:12

3 WORST Annemarie NED + 0:26

4 KAPTHEIJNS Maud NED + 1:09

5 VERDONSCHOT Laura BEL + 1:16

6 CANT Sanne BEL + 1:23

7 ARZUFFI Alice Maria ITA + 1:23

8 FRANCK Alicia BEL + 1:48

9 SELS Loes BEL + 1:52

10 VAN LOY Ellen BEL + 2:11

Bei den U23 hunn de Fransous Michaël Crispin an d'Carmen Alvarado aus Holland gewonnen.