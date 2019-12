Beim internationale Cyclocross an der Belsch ass d'Lëtzebuergerin op eng staark 7. Plaz gefuer. Gewonne gouf d'Course vun der Annemarie Worst.

D'Christine Majerus war haut beim internationale Cyclocross zu Overijse an der Belsch um Depart. Fir d'Lëtzebuerger Championne ass et um Enn déi 7. mat engem Réckstand vun 1 Minutt an 52 Sekonnen op d'Gewënnerin Annemarie Worst aus Holland.

Bei den Häre war den Hollänner Mathieu van der Poel dee Séiersten. Hien hat e Virsprong vu 14 Sekonnen op de Britt Thomas Pidcock a 27 Sekonnen op de Belsch Quinten Hermans.