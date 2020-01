De Ben Gastauer (120) a Michael Ries (118) hate béid e Retard vu 6 Minutten a 26 Sekonnen.

An Australien gouf an der leschter Nuecht déi 3. Etapp vun der Tour Down Under gefuer. Hei war et de Lokalmatador Richie Porte, deen der Course säi Stempel opgedréckt huet a kee Coureur konnt mat him mathalen.

Am Generalklassement huet de Richie Porte elo 6 Sekonnen op den Aryl Impey an 9 op de Rob Power. De Ben Gastauer ass elo 85. op 6 Minutten 36 Sekonnen an de Michael Ries den 114. op 11 Minutten.