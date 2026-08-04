RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Tour de France FemmesMarlen Reusser war dat Séierst am Zäitfueren op Dijon

Charel Meyers
Schwäizerin konnt d'Zäitfuere vu Gevrey-Chambertin op Dijon gewannen. Lëtzebuerger Championne Nina Berton kënnt op d'Plaz 32.
Update: 04.08.2026 19:24
Movistar Team's Swiss rider Marlen Reusser competes during the individual time-trial in the 4th (out of 9) stage of the fifth edition of the Women's Tour de France cycling race, 21 km time trial between Gevrey-Chambertin and Dijon, eastern France on August 4, 2026.
D'Marlen Reusser war am Zäitfueren en Dënschdeg dat Séierst.
© AFP

Am Eenzel-Zäitfuere vu Gevrey-Chambertin op Dijon goung en Dënschdeg kee Wee laanscht d'Marlen Reusser. D'Zäitfuer-Spezialistin a Weltmeeschterin konnt sech um Parkour duerch d'Regioun vum Côte d'Or mat enger duerchschnëttlecher Vitess vu 45,86 km/h an engem Virsprong vu 4 Sekonnen op d'Lieke Nooijen duerchsetzen. Op déi 3. Plaz koum d'Demi Vollering aus der Ekipp FDJ United-Suez.

Um 15:48 Auer ass déi Lëtzebuerger Zäitfuer-Championne Nina Berton vun der Startramp gefuer. Op deenen 21 Kilometer, wou och d'Schwieregkeet Lacets de Marsannay ze fuere war, koum d'Coureuse aus der Ekipp EF-Education Oatly op déi 32. Plaz. Si hat op der Arrivée eng Zäit vun 29 Minutten an 41 Sekonnen an domadder ee Retard vun 2 Minutten an 11 Sekonnen op d'Weltmeeschterin. Beim Fueren hat si hir Konkurrentin Letizia Paternoster iwwerholl, déi sech domat net zefridde gewisen hat. D'Italieenerin huet doropshin eng Géigenattack lancéiert. Um Enn war d'Lëtzebuerger Zäitfuer-Spezialistin trotzdeem virun hir op der Arrivée ukomm.

Am Generalklassement gouf et dann eng Ännerung. D'Sigrid Haugset huet hire Giele Maillot missen un d'Marlen Reusser ofginn. Op der 2. Plaz ass hei d'Demi Vollering mat engem Retard vu 14 Sekonnen an op Plaz 3 mat engem Retard vu 54 Sekonnen ass d'Cédrine Kerbaol. D'Nina Berton ass hei op der 78. Plaz mat engem Retard vun 22 Minutten a 26 Sekonnen.

Am meeschte gelies
Ee Pompjee gouf verwonnt
Scheierbrand zu Tratten, Daachbrand am Pommerlach a Botten a Flamen zu Laaschent
Video
Fotoen
Tëscht Bëttel a Furen
Eng 30 wäiss Storchen hu sech op engem Feld néiergelooss
Video
Fotoen
Feier zu Laaschent
Ronn 1.000 Botten ofgebrannt, bis zu 50.000 Euro Schued
Video
Fotoen
Tram-Verkéier weider assuréiert
Um Dënschdeg de Moien ass e Vëlosfuerer vum Tram ugestouss ginn
Zeienopruff no Kläpperei zu Dikrech
Affer schwieft a Liewensgefor, nodeems eng 20 Persounen op et ageschloen hunn
Weider News
12. Etapp: Den Tadej Pogacar bleift weiderhin am Maillot Jaune.
Cyclissem
Tadej Pogacar geet dëst Joer nees un den Depart vun der Vuelta a wëll sech de Grand-Tour-Titel sécheren
6
Tour de France Femmes
Sigrid Haugset wënnt 3. Etapp a fiert domat a Giel
Gutt Stëmmung virum Depart
Nina Berton feiert Gebuertsdag beim Tour de France Femmes
Och op der zweeter Etapp huet d'Lorena Wiebes de Sprint dominéiert.
Tour de France Femmes
Zwou Etappen, zwou Victoiren: Lorena Wiebes aktuell net ze schloen
3
Tour de France Femmes: 1. Etapp
Lorena Wiebes wënnt Optakt zu Lausanne
2
Red Bull-BORA-hansgrohe's Belgian rider Remco Evenepoel gestures as he crosses the finish line to of the 'Natourcriterium Roeselare' cycling event, in Roeselare on July 28, 2026.
Clásica San Sebastián
Staarke Comeback bréngt Remco Evenepoel historesch Victoire
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.