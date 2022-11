Op der Cyclo-Cross Europameeschterschaft zu Namur an der Belsch koum d'Marie Schreiber bei den Espoir-Dammen op déi staark 4. Plaz.

Méi war ënner normalen Ëmstänn net dran. Wéi wäit kann dat grousst Talent et international nach packen a wéi gesäit et do hannendrun am Lëtzebuerger Cyclo-Cross aus? De Franky Hippert huet beim Nationaltrainer Jempy Drucker nogefrot:

Cyclo-Cross zu Lëtzebuerg/Reportage Franky Hippert

D'Marie Schreiber huet eréischt 19 Joer. No hirer Première konzentréiert si sech elo komplett op hire Sport. Do virdrun huet d'Cyclo-Cross-Spezialistin scho gewisen, datt si international mathale kann, de Jempy Drucker:

Wou säi Wee et wäert hiféieren, dat wäerte mer selwer gesinn, et huet op jiddwerfalls enorm Potenzial, nach eng schéi Karriär ze maachen. Och wann ee bedenkt, et ass elo nach ni eng richteg Stroossesaison als Preparatioun gefuer, et ka sech elo eréischt zënter dësem Joer eréischt 100 Prozent op de Vëlo konzentréieren an do huet sécherlech nach e puer Saachen an der Täsch, fir sech weider ze entwéckelen an nach besser ze ginn.

De Lëtzebuerger Cyclo-Cross Nationaltrainer, deen och Nationaltrainer op der Strooss ass, weess, datt ee bei der Vëlosfederatioun nach net déi nämmlecht breet Basis an där enger Disziplin huet wéi an där anerer:

Doru gëllt et sécherlech ze schaffen. Mir hunn elo gesinn, de Noa Berton ass aus der leschter Rei trotzdeem eng ganz gutt Course gefuer. Fir de Rescht musse mer einfach schaffen un där Basis. Mir hu Jonker, déi motivéiert sinn an och, datt mer bei den Espoiren an den Elite-Hären emol nees gutt Leit un den Depart kréien an allgemeng probéieren, de Lëtzebuerger Niveau an d'Luucht ze kréien.

Datt de Jempy Drucker, dee souwuel Profi am Cyclo-Cross wéi op der Strooss war, bei der Vuelta, dem Tour duerch Spuenien, eng Etapp gewonnen hat, seet, datt een déi Jonk, zemools an Junior-Joren, dovu muss iwwerzeegen, datt ee Cyclo-Cross a Strooss gutt ka kombinéieren an datt se dat och solle maachen. Een, deen e gudde Motor, wéi dat am Vëlosjargon heescht, op der Strooss huet, fir international gutt ze fueren, kann dat och am Cyclo-Cross, ma et ass eng Astellungssaach an dodru gëllt et elo an Zukunft ze schaffen, esou de Lëtzebuerger Nationaltrainer am Cyclissem.