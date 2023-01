D'Marie Schreiber kritt e Kontrakt bei SD Worx a fiert vun Ënn Februar un zesumme mam Christine Majerus an enger Ekipp.

SD Worx ass eng vun de weltbeschten Ekippen am Damme Vëlossport. Déi 19 Joer al Sportlerin huet e Kontrakt vun 3 Joer ënnerschriwwen. An der aktueller Cyclocross-Saison wousst d'Marie Schreiber mat gudde Resultater z'iwwerzeegen a konnt dacks Top-10-Placéierunge realiséieren. E Sonndeg fiert Si dat nationaalt Championnat am Cyclocross zu Mamer a geet bei den Dammen an der Favoritteroll un de Depart.