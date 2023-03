Fir déi 3. Etapp vu Paris-Nice stoung en Ekippen-Zäitfueren iwwer 32,2 Kilometer um Programm.

Hei konnt sech Jumbo-Visma um Enn eng Sekomm virun EF Education-EasyPost duerchsetzen.

Am Generalklassement ass den Dän Magnus Cort Nielsen elo am giele Maillot vum Leader, eng Sekonn virum Belsch Nathan van Hooydonck an 3 Sekonne virum Australier Michael Matthews. De Bob Jungels ass elo de 16. op 28 Sekonnen, de Kevin Geniets den 47. op 1 Minutt am 11 Sekonnen, den Alex Kirsch steet op der Plaz 58 mat engem Retard vun 1 Minutt an 30 Sekonnen an de Michel Ries ass mat engem Retard vun 10 Minutten an 20 Sekonnen op Positioun 143.

Déi éischt 10 vun der Etapp:

1. Jumbo-Visma 33:55

2. EF Education-EasyPost 33:56

3. Jayco-AlUla 33:59

4. Groupama-FDJ 34:09

5. UAE Team Emirates 34:18

6. Bora-Hansgrohe 34:20

7. Soudal-QuickStep 34:34

8. Bahrain-Victorious 34:42

9. Ineos Grenadiers 34:43

10. Team DSM 34:43

D'Top 10 am General:

1. CORT Magnus EF-EasyPost 7:53:41

2. VAN HOOYDONK Nathan Jumbo-Visma 00:1

3. MATTHEWS Michael Jayco.AlUla 00:3

4. TARTNIK Jan Jumbo-Visma ''

5. VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma ''

6. YATES Simon Jayco-AlUla 00:7

7. POWLESS Neilson EF-EasyPost 00:8

8. SVENDSEN FOSS Tobias Jumbo-Visma ''

9. O'BRIEN Kelland Jayco AlULa 00:11

10. POGACAR Tadej UAE Emirates 00:14