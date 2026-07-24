Mat engem Kontrakt bis Summer 2028 soll de van Bommel d'Belsch op déi nächst Europameeschterschaft an England, Schottland, Wales an Irland féieren. Op Instagram huet déi belsch Futtballassociatioun d'Verflichtung vum Trainer bekannt ginn. Hien iwwerhëlt deemno de Posten offiziell de 15. August. Bis ewell souz de fréiere Spiller vun ënner anerem Bayern a Barcelona bei Eindhoven, Wolfsburg an Antwerpen op der Trainerbänk.
De Rudi Garcia war zanter Januar 2025 Trainer vun de Belsch. No der Eliminatioun aus der Véierelsfinall vun der Futtball-WM géint Spuenien, huet hien annoncéiert, säi Kontrakt net ze verlängeren, deen den 31. Juli ausleeft.
Op de Mark van Bommel waarde fir säin Optakt keng einfach Aufgaben: An der Nations League am Hierscht geet et fir déi Roud Däiwele géint Italien, Frankräich an d'Tierkei.