En Dënschdeg den Owend goufen an der Champions League déi éischt Retourmatcher vun den 1/8-Finalle gespillt. Ee richtege Comeback ass dobäi um fréien Owend dem Sporting gelongen, deen den Underdog Bodö/Glimt no der 0:3-Defaite am Allersmatch mat engem 5:0-Succès no Verlängerung awer nach eliminéiere konnt.
Gelongen, d’Féierung aus dem Allersmatch ze halen, ass et dogéint Real Madrid mat engem 2:1 bei Manchester City an och dem PSG mat enger 3:0-Victoire beim FC Chelsea. De véierten Ticket fir d'1/4-Finall ass op dësem Owend un Arsenal duerch eng 2:0-Victoire géint Leverkusen gaangen.
Manchester City - Real Madrid 1:2 (1:5 no Aller- a Retourmatch)
0:1 Vinicius Jr (22'), 1:1 Haaland (41'), 1:2 Vinicius Jr (90+3')
Mat engem 0:3-Réckstand aus dem Allersmatch am Réck war Manchester City am Retourmatch vun Ufank u gefuerdert. An dat huet sech an deenen éischte Minutten och sou um Terrain gewisen. D’Lokalekipp war direkt engagéiert an huet de Wee Richtung Gol gesicht, ma Real stoung hanne kompakt an huet net vill zougelooss. E grousse Réckschlag fir e méigleche Comeback ass et dann no ronn 20 Minutte ginn, wéi de Bernardo Silva duerch d’Verhënnere vun engem Gol mam Aarm mat Rout vum Terrain gesat gouf. De Vinicius Jr huet den Eelefmeter, deen doraus entstanen ass, äiskal eragesat. An enger weiderhin animéierter Partie gouf et dann op béide Säiten eng Rei Chancen a sou sollt et ManCity trotz Ënnerzuel duerch den Erling Haaland nach kuerz virun der Paus geléngen, de verdéngten Ausgläich ze markéieren.
Nom Säitewiessel waren d’Citizens trotz engem Mann manner déi besser Ekipp um Terrain, dat well d’Gäscht sech déif an déi eegen Hallschent gestallt hunn. All Versich vun Haaland, Marmoush a Co. sollten awer ouni Succès bleiwen. Real Madrid huet ëmmer méi Zäit vun der Auer geholl a konnt sech kuerz viru Schluss duerch ee weidere Gol vum Vinicius Jr da souguer nach d’Victoire och am Retourmatch huelen. Um Enn geet et mat engem klore 5:1-Succès souverän an d'1/4-Finallen.
Chelsea - PSG 0:3 (2:8)
0:1 Kvaratskhelia (6'), 0:2 Barcola (15'), 0:3 Mayulu (62')
Arsenal - Leverkusen 2:0 (1:1)
1:0 Eze (36'), 2:0 Rice (63')
Sporting - Bodö/Glimt 5:0 (5:3)
1:0 Inacio (34'), 2:0 Goncalves (61'), 3:0 Suarez (78'), 4:0 Araujo (92'), 5:0 Nel (120+1')
