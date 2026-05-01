Nieft den traditionelle Riede vun de Gewerkschaften um Dag vun der Aarbecht ginn um Éischte Mee och Meekränz gebonnen. A villen Dierfer a Stied hei zu Lëtzebuerg.
Mol sinn et déi lokal Pompjeeën, mol d'Guiden an d'Scouten. An der Gemeng Rammerech, méi genee zu Ueschdref, verbréngen d'Guiden an d'Scoute vum Grupp Grand-Duc Jean vu Bieles/Zolwer e verlängerte Weekend. 2021 sinn aus der Fusioun vun den zwee Bielesser Gruppen Don Bosco Metzerlach a Saint-Paul Bieles entstanen.
D'Kanner an déi Jugendlech sinn tëscht 6 an 20 Joer jonk. Nieft dem Meekranz bannen, gëtt op enger grousser Wiss an Zelter geschlof. E Lagerfeier steet um Programm an am Stau vun Esch/Sauer mussen si sech op d'Sich nom "Staunessi" maachen.