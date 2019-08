D'Transfertfënster ass nach net zou an awer si scho vill Milliounen tëscht den Topp-Veräiner an Europa hin an hier gaangen.

Den Iwwerbléck vun den Transferten an de fënnef groussen europäesche Championnater. An Däitschland, grad esou wéi an Italien, Spuenien a Frankräich, ass d'Transfertfënster nach bis den 2. September op - an England ass well vum 8. August 18 Auer u Schluss mat Spillerwiessel.

Bundesliga

Déi Verantwortlech vu Bayern München hate géint der Enn vun der leschter Saison grouss Ukënnegunge fir nei Spiller gemaach. Ma bis elo goufen, no den Ofgäng vu Leit wéi Franck Ribéry, Arjen Robben a Mats Hummels, just zwou nei Recrueë vu groussem Kaliber un d'Isar gelackelt. De Lucas Hernández ass fir 80 Millioune vum Atlético Madrid an de Benjamin Pavard fir 35 Millioune vu Stuttgart bei de Rekordmeeschter gewiesselt. Iwwerdeems geeschtert zu München den Numm Leroy Sané ronderëm - fir de Spiller vum aktuellen englesche Champion Manchester City missten d'Bayern awer ganz déif an de Portmonni gräifen.

Eng méi aktiv Transfertpolitik huet donieft Borussia Dortmund bedriwwen. De BVB huet sech mat engem Thorgan Harzard vu Gladbach, Nico Schulz vun Hoffenheim, Julian Brandt vu Leverkusen, Mats Hummels vu Bayern an dem festen Engagement vum Paco Alcácer vu Barcelona esou richteg verstäerkt. Fir dës fënnef Spiller huet Schwaarzgiel ronn 127 Milliounen op den Dësch misse leeën.

De Mats Hummels nees a Schwaarzgiel. / © afp

Fir de Julian Brandt bei Bayer Leverkusen ze ersetzen, huet de Kerem Demirbay fir d'Zomm vun 32 Milliounen Euro d'Werkself verstäerkt. Donieft huet de Véierten aus der leschter Bundesliga-Campagne mam Moussa Diaby vum PSG ee franséischt Nowuesstalent rekrutéiert. Och den Hollänner Daley Sinkgraven vum Champions Ajax an den Nadiem Amiri vun Hoffenheim hu sech Bayer ugeschloss.

Donieft ass nach de Wiessel vum Ademola Lookman fir 18 Millioune vun Everton op Leipzig nennenswäert an och Schalke 04 huet nees fir déi nei Saison an nei Spiller investéiert. Ozan Kabak a Benito Raman sinn insgesamt fir 28 Milliounen op Gelsenkirchen gewiesselt.

Premier League

Spektakulär Transferten an déi englesch Premier League si bis elo ausbliwwen. De Vizechampion a Gewënner vun der Champions League FC Liverpool huet fir d'Nowuesstalent Sepp van den Berg "just" 1,9 Milliounen ausginn. Manchester City krut iwwerdeems aus Spuenien Verstäerkung: de Rodri ass fir 70 Millioune vun Atlético Madrid op d'Insel gewiesselt.

Beim Noper vu Manchester United ass mam Aaron Wan-Bissaka een éischter onbekannte Gesiicht als nei Recrue virgestallt ginn. De jonken Englänner koum fir 55 Millioune vu Crystal Palace bei d'Red Devils. Bei Tottenham blouf et a punkto Transferten an de leschte Jore roueg - vun der nächster Saison u ginn d'Spurs awer fir d'Zomm vu 60 Milliounen duerch den Tanguy Ndombélé ënnerstëtzt.

Den FC Chelsea huet sech iwwerdeems fir 45 Milliounen d'Déngschter vum Mateo Kovavic geséchert. De Kroat war an der viregter Saison schonns vu Real Madrid un d'Blues ausgeléint an huet elo un der Stamford Bridge d'Aufgab, an dem Eden Hazard seng Fousssuelen ze trieden. Dat zesumme mam 64-Milliounnen-Mann Christian Pulisic. Den US-Amerikaner gouf an der viregter Wanterpaus vun de Blues kaaft, koum awer eréischt dëse Summer an d'englesch Haaptstad.

Well Arsenal London mam Aaron Ramsey ee wichtege Pilier an der Ekipp u Juventus Turin verluert huet, hunn d'Gunners den Dani Ceballos vu Real Madrid ausgeléint an den Nicolas Pepe vum LOSC fir d'Rekordzomm 80 Millioune kaaft.

La Liga

Wie geduecht hätt, datt de Wiessel vum Eden Hazard fir 100 Millioune vun Chelsea bei Real Madrid de Wiessel vum Summer an der spuenescher Liga ass, deen huet sech geiert. Wuel hunn déi Kinneklech a weider Spiller wéi den Éder Militão vu Porto, de Luka Jovic vu Frankfurt, de Rodygo vu Santos an de Ferland Mendy vu Lyon fir insgesamt bal 200 Milliounen investéiert, ma Atlético Madrid huet awer mat der Verflichtung vum Joao Félix een dropgesat.

Vum portugiseschen Nowuesstalent gëtt vill erwaart. / © afp

D'Colchoneros hu sech dat jonkt portugisescht Nowuesstalent nämlech ronn 126 Millioune kaschte gelooss - domat ass den 19 Joer ale Spillmécher deen drëttdeierste Neizougang an der Geschicht vun der La Liga. Knapp dohannert läit de Rekrutement vum Antoine Griezmann beim FC Barcelona. De franséische Weltmeeschter ass fir 120 Millioune vun Atlético bei d'Katalane gewiesselt.

#WorldEmojiDay Describe the new signings with one emoji each💙❤ pic.twitter.com/o67k1nyS3I — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 17, 2019

Barça huet sech donieft och d'Déngschter vum Frenkie de Jong geséchert a sech den hollännesche Mëttelfeldspiller vum Ajax Amsterdam 75 Millioune kaschte gelooss.

Serie A

Der Juventus vun Turin kann ee fir d'Transfertpolitik vun dësem Summer nëmme gratuléieren. Déi Al Damm huet net just den Gigi Buffon, Aaron Ramsey an den Adrien Rabiot fir 0 Euro rekrutéiert, d'Kontrakter vu béide Spiller waren nämlech bei hire Veräiner Arsenal a PSG ausgelaf. Donieft konnt d'Juve och de Matthijs de Ligt vun Ajax Amsterdam fir déi stolz Zomm vu 85,5 Milliounen an de Piemont lackelen.

De Matthijs de Ligt kritt am Oktober eréischt 20 Joer a gehéiert elo schonns zu de Groussen am Futtball. / © afp

Den AC Milan huet sech fir 20 Milliounen d'Déngschter vum Theo Hernández kënne sécheren - hien ass de Brudder vum Lucas Hernandez, der neier Recrue vu Bayern München. Donieft hunn d'Rossoneri d'24-Milliounen-Kafoptioun fir de Franck Kessié gezunn. Den Ivorer war an de viregte Spillzäite scho fir den AC aktiv. A mam Rafael Leão hu sech d'Rossoneri fir 30 Millioune mat engem Nowuesstalent vu Lille verstäerkt.

Bei Stadnoper Inter Mailand si bis elo iwwerdeems, bis op ee Léin-Geschäft tëscht Cagliari an Inter fir de Nicolò Barella an d'Rekrutement vum Ex-Berliner Valentino Lazaro fir 22 Milliounen, och keng prominent Neizougäng ze notéieren.

Top-Neizougang bei Napoli ass de Konstantinos Manolas fir 36 Milliounen an d'Roma huet 29,5 Millioune fir de Leonardo Spinazzola ausginn.

Ligue 1

Nieft dem Ander Herrera, deen de PSG sech nom Auslafe beim Kontrakt bei Man United séchere konnt, huet de Veräin aus der franséischer Haaptstad den Iddisa Gueye fir 32 Millioune verflicht. Och de Pablo Sarabia an den Abdou Diallo goufe beim PSG als Neizougang virgestallt.

🆕🎥🗣

"C'est un projet hyper ambitieux" 🔴🔵

Les premiers mots d'Abdou Diallo en tant que joueur du Paris Saint-Germain#WelcomeAbdou pic.twitter.com/keArEAxwHb — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 16, 2019

Lyon, Marseille a Monaco hunn hirersäits d'Ekippe punktuell verstäerkt, ouni awer prominent Neizougäng ze verzeechnen.